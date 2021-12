In der Region Lwiw sind mehr als 200 Siedlungen ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Lwiw waren 121 Siedlungen aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen vollständig und 92 teilweise ohne Strom. Dies berichtet Lwiwoblenergo am Freitag, den 3. Dezember.

„Seit 09:00 Uhr sind 49 Leitungen mit einer Spannung von 6-10 kV vollständig und 12 – teilweise, 121 Abrechnungen vollständig und 92 – teilweise aufgrund des schlechten Wetters ausgefallen“, sagte das Unternehmen.

Um die Folgen der Katastrophe zu beseitigen, waren 221 Mitarbeiter des Unternehmens und 100 Einheiten der Ausrüstung betroffen.

Zuvor hatten die Meteorologen für den heutigen Tag eine Unwetterwarnung für die Region Lwiw wegen starker Niederschläge in Form von Regen und Graupel angekündigt.

Nach Angaben der Autobahndirektion der Region Lemberg sind alle Abschnitte der Staatsstraßen in der Region befahrbar.

Zuvor hatte der Staatliche Notdienst mitgeteilt, dass heute Morgen 90 Ortschaften in der Ukraine aufgrund von Nassschnee stromlos waren – 86 in der Region Lwiw und vier in der Region Transkarpaten.

Meteorologen warnten außerdem vor einer Verschlechterung der Wetterbedingungen in drei ukrainischen Regionen…