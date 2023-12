In der Region Lwiw hat sich eine Zone der Stromausfälle ausgebreitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der verdunkelten Siedlungen in der Region Lwiw ist auf 454 angestiegen. Dies teilte der Leiter der regionalen staatlichen Verwaltung von Lwiw, Maxim Kozitsky, am Samstag, den 2. Dezember, in Telegram mit.

„Aufgrund der Ansammlung von nassem Schnee in der Region Lwiw hat sich die Zahl der stromlosen Siedlungen erhöht. Derzeit gibt es 454 davon. 228 sind vollständig und 226 teilweise ohne Strom“, schrieb Kozitsky.

Es wird darauf hingewiesen, dass weitere stromlose Siedlungen in den Richtungen Zhidachiv, Przemyslanskyi, Yavorivskyi, Mostyskyi, Stryi und Drohobych liegen.

Etwa 500 Mitarbeiter von Lwiwoblenergo arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Das hydrometeorologische Zentrum in Lwiw hat für den 3. Dezember eine Sturmwarnung herausgegeben – für die Region werden Schneefälle und Windböen von bis zu 20 Metern pro Sekunde vorhergesagt.

Bereits am Samstag wurde die Verschlechterung des Wetters im Westen der Ukraine bekannt. Wegen des schlechten Wetters wurden etwa 500 Siedlungen stromlos gemacht. In der Region Lwiw waren 305 Siedlungen ohne Licht.

Später wurde berichtet, dass in Transkarpatien Wasser Straßen und Häuser in allen Bezirken der Region überflutet hat. Und in Prykapattya stürzte ein Traktor in einen reißenden Fluss.