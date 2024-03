In der Region Mykolajiw brach nach einem russischen Angriff ein Feuer aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Mykolajiw ist infolge eines Angriffs russischer Invasoren ein Feuer ausgebrochen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Freitag, den 1. März, in Telegram.

„Infolge der Ankunft in der Region gab es ein Feuer, Rettungskräfte sind bereits im Einsatz. Bislang gibt es keine Informationen über Verletzte“, schrieb er.

Zuvor war in der Region ein Luftalarm ausgerufen worden, Überwachungskanäle meldeten den Abschuss einer Ch-59-Lenkflugzeugrakete. Die Medien berichteten von einer Explosion.