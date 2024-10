In der Region Mykolajiw wurde eine Familie durch Pilze vergiftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatliche Dienst für Notfallsituationen rief dazu auf, nur vertraute Pilze zu wählen, keine rohen Pilze zu probieren, keine alten und überreifen Pilze zu sammeln und bei den ersten Anzeichen einer Vergiftung (Übelkeit, Magenschmerzen) sofort einen Arzt aufzusuchen.

In der Region Mykolajiw wurden drei Erwachsene mit Anzeichen einer Pilzvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Opfer haben im Wald Pilze gesammelt und sie als Nahrungsmittel verwendet, ihr Zustand wird als schwer und mittelschwer eingeschätzt. Dies teilte das Staatliche Amt für Notfallsituationen in der Region am Mittwoch, den 16. Oktober, mit.

So erhielten die Rettungskräfte am 15. Oktober die Meldung, dass drei Erwachsene der Jahrgänge 1964, 1968 und 1990 mit Vergiftungserscheinungen in das multidisziplinäre Krankenhaus der Stadt Pervomaysk gebracht wurden.

Wie sich herausstellte, hatte die Familie im Wald Pilze gesammelt und sie dann verzehrt. Einen Tag später wurden alle krank und suchten ärztliche Hilfe.

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorläufige Diagnose der Opfer – Vergiftung durch Waldpilze. Derzeit wird ihr Zustand als schwer und mittelschwer eingestuft.

„Sammeln Sie Pilze, wählen Sie nur vertraute Gaben des Waldes, probieren Sie keine rohen Pilze, sammeln Sie keine alten, überreifen Pilze, suchen Sie bei den ersten Symptomen einer Vergiftung (Übelkeit, Magenschmerzen) sofort einen Arzt auf. Passen Sie auf sich auf!“ – mahnt der staatliche Notdienst.

Wir erinnern daran, dass der Verzehr von Pilzen für schwangere Frauen, stillende Mütter und ältere Menschen nicht empfohlen wird. Außerdem weisen die Mediziner darauf hin, dass Sie Kinder unter 12 Jahren nicht mit Pilzen oder Gerichten füttern sollten.