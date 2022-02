In der Region Odessa stießen ein Bus und ein Lastwagen zusammen: drei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gestern Abend ereignete sich auf der Autobahn Odessa-Mykolajiw ein tödlicher Unfall. Drei Menschen starben bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen. Dies berichtete TSN am Freitag, den 11. Februar.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Unfall in der Nähe des Dorfes Meschtschanka in der Region Liman ereignete. Ein Nissan NV200 Kleinbus und eine MAN-Zugmaschine stießen mitten auf der Straße zusammen. Der Fahrer und zwei Fahrgäste des Busses waren auf der Stelle tot. Der Lkw-Fahrer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Aufprall erfolgte bei voller Geschwindigkeit und war so heftig, dass der riesige beladene Lkw umkippte: Der Aufbau wurde von der Straße geschleudert und der Anhänger löste sich. Die Straße verbreitert sich an der Unfallstelle auf vier Fahrspuren. Es ist möglich, dass der Fahrer des Kleinbusses in der Dunkelheit die Verkehrszeichen nicht gesehen hat und auf die Gegenfahrbahn geraten ist.

//1plus1.video/video/embed/ka5ZfHbR.