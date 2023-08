In der Region Saporischschja ist ein Mann im Wasser gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 20-jähriger junger Mann sprang von einem Felsen ins Wasser und verschwand aus den Augen seiner Freunde. Seine Leiche wurde von Rettungskräften auf dem Grund des Teiches gefunden.

Ein 20-jähriger Mann ertrank in einem Teich in der Nähe eines Dorfes im Bezirk Saporischschja. Dies teilte die Abteilung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen im Gebiet Saporischschja am 26. August mit.

Die Information über das Verschwinden eines Mannes auf dem Stausee erreichte die Rettungskräfte am Vortag um 17:10 Uhr.

„Taucher des Rettungsdienstes für besondere Zwecke begaben sich zum Tatort. Wie sich bei der Voruntersuchung herausstellte, sprang der 20-Jährige vom Felsen ins Wasser und verschwand aus dem Blickfeld der Freunde. Während der Suchaktion untersuchte die Tauchergruppe 400 Quadratmeter der Wasserfläche des Teiches und fand die Leiche des Mannes auf dem Grund des Teiches“, teilte die Behörde mit.

Es wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Die Rettungskräfte betonten, dass es unter den Kriegsbedingungen in der Region verboten ist, Orte der Massenerholung an Gewässern zu besuchen.

