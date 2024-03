In der Region Sumy ist ein Waffenlager für Saboteure entdeckt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das State Bureau of Investigation hat ein Munitionslager des russischen Militärs in der Region Sumy gefunden. Dies teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Montag, den 4. März, mit.

Das State Bureau of Investigation stellt fest, dass das Versteck für feindliche DRGs bestimmt war, die von den ukrainischen Verteidigungskräften während der Räumung der Region Sumy neutralisiert wurden.

Es wird berichtet, dass fast vierzig Panzerabwehrminen, 10 improvisierte Sprengsätze, zwei Granatwerfer und zwei Kisten mit Munition des Kalibers 14,5 mm in dem im Waldgürtel getarnten Versteck gelagert wurden.

Nach der Untersuchung durch Experten wird die beschlagnahmte Munition den Verteidigungskräften übergeben und gegen den Feind eingesetzt werden, fügte das State Bureau of Investigation hinzu.