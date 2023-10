In der Region Winnyzja kam ein Storch zur Beerdigung eines Kämpfers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Yampol in der Region Winnyzja begleitete ein lokaler Storch den Trauerzug während der Beerdigung des verstorbenen Kämpfers Olexander Luzenko. Ein rührendes Video veröffentlichte eine Landsmännin des Verstorbenen, Elena Grechanyuk.

„Ein Symbol der Liebe zu seinem Heimatland – der Storch verabschiedete sich von dem Krieger, der sein Leben für dieses Land gab. Gemeinsam mit den Menschen verabschiedete er den toten Verteidiger der Ukraine Olexander Luzenko auf den Friedhof im Dorf Kachkovka. Der Vogel wurde in diesem Jahr von den Anwohnern gerettet, und nun ist „unser Storch“, wie sie ihn hier nennen, den Menschen ans Herz gewachsen, und sie ihm. Wie jeder möchte, dass nur Vögel nach oben fliegen…. Ewiges Gedenken an die gefallenen Helden“, schrieb Elena Grechanyuk in einem Kommentar zu dem Video

