Die regionale Militärverwaltung hat die Folgen des russischen Angriffs auf Awdijiwka aufgezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Awdijiwka am Morgen des 12. Juni mit zwei Raketen beschossen. Pawlo Kyrylenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, veröffentlichte ein Foto von den Folgen des Beschusses.

„Zwei verwundete Zivilisten, das Haus der Kultur in der Zentralallee und Wohnhochhäuser im Block 9 beschädigt – so sieht Awdijiwka nach einem weiteren Luftangriff aus“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte der Beschuss von Ukrainka in der Region Donezk drei Tote und fünf Verletzte gefordert.