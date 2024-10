In den Regionen Donezk und Lwiw kam es zu Notfällen in den Bergwerken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

In einem Bergwerk im Gebiet Donezk fiel aufgrund eines technischen Defekts der Strom aus, und in einem Bergwerk im Gebiet Lwiw brach ein Feuer aus.

In einem Bergwerk in der Oblast Donezk fiel aufgrund eines technischen Defekts der Strom aus und in der Oblast Lwiw brach ein Feuer aus.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

Zum Zeitpunkt des Notfalls befanden sich 20 Arbeiter in einem Bergwerk im Gebiet Donezk unter Tage und wurden an die Oberfläche gebracht.

In der Region Lwiw befanden sich 32 Arbeiter in der Mine. Auch sie wurden an die Oberfläche gebracht, und niemand wurde verletzt.

Darüber hinaus kam es in den letzten 24 Stunden durch Beschuss und Feindseligkeiten zu Stromausfällen in den Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw und Tschernihiw.

In der Region Tschernihiw waren die Haushalte ohne Strom, da die Freileitungen beschossen wurden. Insgesamt waren 350 Kunden ohne Strom.

In der Region Sumy waren Umspannwerke und Haushalte während des Luftangriffs ohne Strom. Die Stromversorgung wurde wiederhergestellt.