Rekrutiert Schulkinder für den Krieg: Der Leiter der "Unarmy" auf der Krim wurde zum Verdächtigen erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der „Unarmy“ auf der Krim rekrutiert massiv einheimische Schulkinder für die militaristische Organisation des Aggressorlandes.

Die Staatsanwaltschaft der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol hat den Leiter des regionalen Hauptquartiers der „Unarmia“ des besetzten Sewastopol wegen der Propaganda für den Dienst in der Armee der Russischen Föderation unter Kindern auf der Krim unter Verdacht gestellt. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, den 3. Juni.

Den Ermittlungen zufolge übernahm der Verdächtige im Jahr 2022 die Position des „Leiters des regionalen Hauptquartiers der „Unarmia“ der Republik Krim“ – einer militärisch-patriotischen Kinder- und Jugendbewegung unter der Schirmherrschaft des russischen Verteidigungsministeriums.

Entgegen den Normen des humanitären Völkerrechts organisierte und führte er unter Kindern und Jugendlichen auf der Krim Propaganda für den freiwilligen Eintritt in die Streitkräfte und andere Sicherheitsorgane der Russischen Föderation durch.

Ebenfalls im Jahr 2023 beteiligte sich der Verdächtige an den Dreharbeiten zu einem Interview für den russischen Propaganda-Fernsehsender Crimea 24, in dem er über „das Ausmaß und die Effektivität der Arbeit der Unarmy“ sprach und die Praxis der Einbeziehung von Kindern in die militärische Ausbildung für den späteren Dienst in den Reihen der Streitkräfte der Russischen Föderation befürwortete. Darüber hinaus heroisierte er in der Live-Sendung russische Soldaten, die gegen die Ukraine kämpfen.

Der Angeklagte wurde des Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges sowie der Verherrlichung von Personen, die eine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine durchführen, über die Medien für verdächtig erklärt.