Resnikow erläuterte die russischen Angriffe auf die Infrastruktur

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russische Föderation greift die Energieinfrastruktur der Ukraine an, da sie erwartet, Kiew auf diese Weise zur Aufnahme von Verhandlungen zu bewegen. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow bei einem Briefing am Sonntag, den 11. Dezember.

„Sie können auf dem Schlachtfeld keinen Vorteil erlangen und sie kämpfen gegen Zivilisten. Ihr Ziel ist es, uns in der Winterzeit in die Dunkelheit, in die Kälte zu stürzen, damit wir kapitulieren, damit uns die Hände abfallen, damit wir aufhören, uns zu formieren und unsere Stärke verlieren. Und dann, so ihr Plan, wollen wir vielleicht verhandeln“, sagte der Minister.

Resnikow wies darauf hin, dass der Plan der Invasoren scheitern wird, da die Ressourcen des Feindes, einschließlich der Raketen, schwinden.

„Wir müssen also widerstandsfähig sein, und wir werden mit Sicherheit gewinnen. Wir müssen lernen, sparsam zu wirtschaften, vor allem in diesen beiden wichtigen Monaten, die vor uns liegen, und lernen, zu überleben. Wir werden überleben – das ist sicher“, fügte Resnikow hinzu…