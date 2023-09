Resnikow kündigt einen "Drohnen"-Herbst an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat angedeutet, dass der Herbst 2023 eine Zeit der „Drohnen“ für die Ukrainer sein wird. Das sagte er in einem Interview mit Ukrinform.

In diesen Monaten werden die Produktionskapazitäten die Nation besonders erfreuen. Um dieses Ergebnis zu erreichen, war das Land fast ein Jahr lang dabei, die für die Schaffung neuer unbemannter Luftfahrzeuge erforderlichen Verfahren so weit wie möglich zu vereinfachen, betonte der Minister.

„Wir haben es im letzten Herbst getan, während all dies unter den neuen Regeln geschaffen wurde – es ist nicht schnell, es hat fast ein Jahr gedauert“, fügte Resnikow hinzu.

Ihm zufolge ist in dieser Saison mit der Produktion von verschiedenen Drohnen zu rechnen.

„Ich denke, dass es in diesem Herbst einen Boom in der Produktion verschiedener ukrainischer Drohnen geben wird: fliegende, schwebende, kriechende usw., und weiter wird es sich bereits in Mengen entwickeln“, sagte der Minister.