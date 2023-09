Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 24. September kam es zu Explosionen in dem vorübergehend beschlagnahmten Tokmak in der Region Saporischschja. Das Massenmedium RosSmedia berichtete unter Berufung auf „operative Dienste der Region“ von einem „Raketenangriff“.

„Das ukrainische Militär hat einen starken Raketenangriff auf die Stadt Tokmak in der Region Saporischschja durchgeführt“, schreibt die Nachrichtenagentur TASS.

Die Informationen über „Ankünfte“ in Tokmak wurden vom Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow bestätigt.

„Anwohner berichten, dass Zivilisten durch die Arbeit der rassistischen „peveo“ verletzt wurden. Wir warten auf offizielle Informationen über die Verluste des Feindes“, sagte er.

Erinnern Sie sich, am Sonntagmorgen gab es in Kursk Explosionen. Medienberichten zufolge führte der ukrainische Militärgeheimdienst mit Hilfe einer Drohne eine Operation in der Stadt durch, bei der das Gebäude des FSB getroffen wurde.