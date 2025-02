Russen benutzen Zivilisten als menschliche Schutzschilde in Welyka Nowosilka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Soldaten benutzen die lokale Bevölkerung als menschliche Schutzschilde, um dem Beschuss durch das ukrainische Militär zu entgehen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina wurde das Video auf dem Telegram-Kanal der 110. Separatistischen Mechanisierten Brigade veröffentlicht.

Das veröffentlichte Filmmaterial zeigt zwei Angreifer, die sich durch die Straßen der Siedlung bewegen. Ein Zivilist geht neben ihnen her.

„In Velyka Novosilka versteckt sich der Feind hinter Zivilisten! Die Russen wenden ihre Lieblingstaktik an. Wenn sie sich in der Siedlung bewegen, nehmen sie Zivilisten mit und gefährden so deren Leben“, heißt es in dem Video.

Kämpfe um Welyka Nowosilka

Zur Erinnerung: In dem Dorf Welyka Nowosilka in der Oblast Donezk finden schwere Kämpfe statt. Die Situation ist in den letzten Wochen eskaliert. Zuvor wurde berichtet, dass eine operative Einkreisung der Truppen in Welyka Nowosilka droht.

Die 110. Brigade stellte außerdem fest, dass der Vormarsch des Feindes trotz der Kämpfe in Velyka Novosilka durch die geographische Barriere gebremst werden könnte. Der Fluss Mokri Yaly. Dieser Fluss war früher ein Problem für den Nachschub der ukrainischen Einheiten, aber jetzt ist er zu einem Hindernis für den Vormarsch des Feindes geworden.

