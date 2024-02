Ein von den Russen beschädigtes Umspannwerk wurde in der Region Cherson repariert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturteams von DTEK haben dazu beigetragen, dass ein von russischen Angreifern beschädigtes Hochspannungsumspannwerk in der Region Cherson wieder in Betrieb genommen werden konnte, um die Einwohner von Cherson mit Wasser und Wärme zu versorgen. Dies berichtete die Energieholding am Dienstag, den 6. Februar.

Es wird angegeben, dass die Arbeiten zwei Monate lang durchgeführt wurden. Energiearbeiter von DTEK Odessa Power Grids haben viermal geholfen, die elektrische Infrastruktur in der Region Cherson zu reparieren, die vom Feind beschädigt wurde.

Es wird angegeben, dass einige der Geräte im Dezember aufgrund von feindlichem Beschuss ausgefallen sind. Und im Sommer wurde dieses Umspannwerk überflutet, weil die Russen das Kraftwerk Kakhovskaya unterhöhlt hatten.

DTEK sagte, dass die Stromingenieure unter äußerst komplizierten Bedingungen arbeiteten, da der Feind Cherson vom linken Ufer des Dnjepr aus weiterhin beschießt.

„Den Spezialisten ist es gelungen, das Hochspannungsumspannwerk 150 kV wieder in Betrieb zu nehmen, um vor allem kritische Infrastruktureinrichtungen mit Spannung zu versorgen und die Einwohner von Cherson mit Wärme und Wasser zu versorgen“, heißt es in dem Bericht.