Russen bieten Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete Kohle im Tausch gegen einen russischen Pass an - Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russischen Invasoren bieten den Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete der Region Cherson Kohle an, wenn sie zustimmen, einen russischen Pass zu erhalten, so der Widerstand.

Quelle: Nationales Widerstandszentrum in Telegram

Wörtlich: Widerstand:

„Die Invasoren haben sich eine neue Methode ausgedacht, um die Ukrainer in den vorübergehend besetzten Gebieten zu ermutigen, sich einen russischen Pass zu besorgen. In den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson beispielsweise geben die Russen bevorzugt Kohle aus, aber nur, wenn Sie einen russischen Pass haben. Ukrainer ohne Pass, die keinen Brennstoff kaufen können, sind also zum Kältetod verdammt.“

Details: Es wird berichtet, dass eine beträchtliche Anzahl von Dörfern in den vorübergehend besetzten Gebieten ohne Strom leben, und die Lufttemperatur liegt derzeit unter Null.

„Doch selbst diese Situation nutzen die Russen zynisch für ihre Pläne aus, die demographische Situation in der Region zu verändern“, betont der Widerstand.

Das Nationale Widerstandszentrum ruft die Einwohner auf, den Standort und die Bewegungen der feindlichen Armee zu melden, damit die Verteidigungskräfte so schnell wie möglich Wärme und Frieden in die Region bringen können.