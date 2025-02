Russen erschossen zwei Kriegsgefangene in der Region Kursk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video von der Erschießung ukrainischer Kriegsgefangener in der Region Kursk.

Das russische Militär hat erneut ukrainische Kämpfer erschossen, die in Gefangenschaft geraten waren. Dies geschah in der Region Kursk, sagte der Ombudsmann Dmitry Lubinez in Telegram am Sonntag, den 23. Februar.

Ihm zufolge wurde das Video der Hinrichtung von ukrainischen Kriegsgefangenen erneut im Netz verbreitet. Die veröffentlichten Aufnahmen zeigen zwei ukrainische Militärs, die mit den Händen hinter dem Kopf auf dem schneebedeckten Boden liegen, während Russen über ihnen stehen.

Die Ukrainer gaben an, dass sie in der 82. Brigade dienten. Die Kämpfer erklärten, dass sie eine Evakuierung durchführten, explodierten aber. Der Russe schrie daraufhin, dass die Ukrainer die Unwahrheit sagten und feuerte mehrere Schüsse auf die Gefangenen ab.

„Die Erschießung der ukrainischen Kriegsgefangenen ist ein weiterer Beweis für die unmenschliche Grausamkeit der russischen Armee. Das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zeigt die vorsätzliche Tötung wehrloser ukrainischer Kriegsgefangener. Dies ist ein grober Verstoß gegen die Genfer Konvention und alle Normen des humanitären Völkerrechts“, betonte Lubinez.

Der Ombudsmann für Menschenrechte versicherte, dass er sich an die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gewandt habe.