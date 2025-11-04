Russen griffen Energieanlagen in der Region Odessa an: Wie hoch ist der Schaden?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland hat Energieanlagen in der Region Odessa angegriffen.

Dies meldet DTEK auf Telegram.

„Region Odessa: Der Feind greift wieder den Energiesektor an. In der Nacht hat Russland die Energieanlage von DTEK in der Region Odessa angegriffen“, heißt es in der Erklärung.

„Der Schaden ist erheblich. Die Reparaturen werden einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte das Unternehmen.

„Unsere Energietechniker werden mit den Wiederherstellungsarbeiten beginnen, sobald sie die Erlaubnis des Militärs und der Rettungskräfte erhalten“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 30. Oktober griff Russland erneut die Wärmekraftwerke von DTEK in verschiedenen Regionen der Ukraine an. Die Anlagen in den Wärmekraftwerken wurden schwer beschädigt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass russische Truppen am 30. Oktober das Wärmekraftwerk Slaviansk angegriffen hätten.