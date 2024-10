Russen haben bereits 102 ukrainische Kriegsgefangene hingerichtet - Büro des Generalstaatsanwalts

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Derzeit sind 102 Fälle von Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener durch Russen bekannt, so das Büro des Generalstaatsanwalts.

Den Strafverfolgern liegen Informationen über die Hinrichtung von 102 ukrainischen Kriegsgefangenen auf dem Schlachtfeld durch das russische Militär vor. Dies wurde im Büro des Generalstaatsanwalts berichtet.

Am Tag zuvor, am 13. Oktober, wurde bekannt, dass neun weitere ukrainische Militärangehörige, die sich in der Nähe des Dorfes Zelenyi Put in der russischen Region Kursk ergeben hatten, zum Tode verurteilt wurden. Analysten zufolge fand die Tötung am 10. Oktober statt.

Einzelheiten über die Hinrichtung der ukrainischen Verteidiger sind noch nicht bekannt, aber was bereits bekannt ist, ist, dass die Militärs zu den Stellungen gingen, in dem Glauben, sie seien in der Nachhut postiert. Die ukrainischen Soldaten stießen auf den Feind und verwickelten ihn in ein Gefecht. Aufgrund der begrenzten Munition waren die Soldaten gezwungen, sich zu ergeben, woraufhin sie von den Russen hingerichtet wurden.

Der Ombudsmann Dmitri Lubinez hat bereits Briefe an die UNO und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geschickt, in denen er auf die Verletzung der Genfer Konvention hinweist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass ukrainische Kämpfer in der Region Kursk eine Angriffsgruppe einer russischen Brigade vernichtet haben, die an der Hinrichtung ukrainischer Kriegsgefangener beteiligt war.