Russen haben eine Bombe im besetzten Rubischne "verloren"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Terroristen haben eine Fliegerbombe in der Nähe eines Bahnhofs im vorübergehend besetzten Rubischne im Gebiet Luhansk „verloren“. Darüber berichtete am Dienstag, den 2. April, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Luhansk.

„Im besetzten Rubischne – der zweite Teil der Aktion mit dem „außerplanmäßigen Abwurf einer Fliegerbombe“. Sie fiel aus einem russischen Kampfjet in der Nähe des Bahnhofs. Die Zahl der Opfer ist nicht bekannt, die Überlebenden wurden evakuiert und zusammengehalten. Erinnern Sie sich daran, dass beim letzten Mal, als die Menschen in ihre Häuser zurückkehrten, viele wertvolle Dinge fehlten – die Experten, die am Ort der Explosion arbeiteten, interessierten sich nicht nur für die Munition.“

Erinnern Sie sich, eine ähnliche Situation in Rubischne war im Januar dieses Jahres. Eine Fliegerbombe aus einem russischen Flugzeug fiel auf die besetzte Stadt. Der Gouverneur des besetzten Teils der Region, Leonid Passetschnik, sagte, es habe einen „außerplanmäßigen Abwurf einer FAB-250 Flugzeugmunition“ gegeben.