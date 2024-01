Die Russen haben den letzten Einwohner des Dorfes Stepok in der Region Sumy getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Armee hat den letzten Einwohner des Dorfes Stepok in der Region Sumy – den 60-jährigen Alexander Mykolajiwitsch – getötet. Darüber berichtete der Sohn des Verstorbenen Ruslan für Suspilnogo.

Ihm zufolge schlug die Granate genau in dem Zimmer ein, in dem sein Vater war. Der Tod eines Zivilisten in Stepka bestätigt in Krasnopolsky Siedlung Rat und den Sicherheitsdienst der Ukraine.

Die Siedlung liegt in der Nähe der Grenze zur Russischen Föderation in der Nähe des humanitären Grenzübergangs Pokrovka-Kolotylovka. Nach Angaben von Ruslan war sein Vater der letzte Bewohner des Dorfes, da andere evakuiert wurden.

„Am Mittwoch, den 24. Januar, gingen meine Freunde zu meinem Vater, um ihn zu besuchen. So haben sie gesehen, dass es einen Volltreffer gab. Ich selbst stehe unter Schock. Er wollte nicht weg, es gab dort kein Licht, sie schlugen jeden Tag ein, wir kauften ihm einen Generator und eine Batterie, und er lebte dort. Er hatte eine Stute, einen Hund und Hühner. Eine Granate traf ihn direkt in seinem Zimmer, die Küche und die Scheune wurden getroffen. Jetzt warte ich auf meine Mutter und meine Schwester, um meinen Vater zu beerdigen“, sagte der Mann.

Gleichzeitig sagte die Sekretärin des Krasnopolsky Siedlungsrates Irina Yukhta, dass das genaue Todesdatum des Mannes unbekannt ist.

„Die Information kam diese Woche herein. Es war ein Volltreffer in das Haus. Vorläufig starb am vergangenen Wochenende, vielleicht war es Montag bis zum Ende ist noch unbekannt“, bemerkte Yukhta.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine führt eine Voruntersuchung wegen Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges, verbunden mit vorsätzlicher Tötung, durch.

Heute hat die russische Armee einen Sprengkörper von einer Drohne auf einen 54-jährigen Einwohner von Stepok in der Region Sumy abgeworfen.