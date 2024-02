Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russen versprechen Studenten Stipendien für die Teilnahme an Menschenmengen bei Pseudowahlen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine, so das Zentrum für Nationalen Widerstand. Dies berichtete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Mittwoch, den 28. Februar.

„Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Referenden und Kommunalwahlen, die von der Mehrheit der lokalen Bevölkerung ignoriert wurden, bereiten sich die Russen auf weitere groß angelegte Fälschungen der Wahlbeteiligung vor. Vor den lokalen Gauleitern hat der Kreml den Plan gefasst, eine Wahlbeteiligung von 75 Prozent zu erreichen, von denen 80 Prozent für den internationalen Verbrecher Wladimir Putin stimmen sollen. Um eine solche Unterstützung zu simulieren, treffen „Freiwillige“ in der Region ein, um an den Massen teilzunehmen. Es handelt sich um Studenten russischer Universitäten, denen Stipendien versprochen werden, wenn sie einer ‚Geschäftsreise‘ zustimmen, für die sie auch bezahlt werden“, heißt es in dem Bericht.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand sagte, dass alle Teilnehmer an der Organisation der Wahl (genau die Organisation) Komplizen der Besetzung des ukrainischen Territoriums sind, und dass dafür eine Bestrafung vorgesehen ist, die nicht vermieden werden wird.