Russen sprengen Damm in der Region Saporischschja - Verteidigungsstreitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben einen Damm am Fluss Mokryye Yaly an der Grenze zwischen den Regionen Saporischschja und Donezk gesprengt, um einen erfolgreichen Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte zu verhindern. Walerij Hurshen, Sprecher des Gemeinsamen Koordinationszentrums der Tavrischen Verteidigungskräfte, sagte in einem im Fernsehen übertragenen Marathon.

„Der Feind ist hinterhältig, der Feind ist nervös und nutzt jedes Mittel … um einen Durchbruch seiner Verteidigung, ein Vorrücken der Verteidigungskräfte jeweils in Richtung Tawritschesk, genau hier in Richtung Nowopawlowsk, zu verhindern, und nach der Explosion des Kachowskaja-Kraftwerks und der von Menschen verursachten Katastrophe – wir alle wissen es gut, sehen es und kämpfen damit, gibt es eine weitere Unterminierung von kleineren Stauseen und Dämmen“, sagte er.

Als Beispiel nannte Harshen die Sprengung eines Staudamms durch Russen in der Nähe der Siedlung Karlivka vor einigen Tagen.

„Wir haben jetzt Informationen, dass der Feind in der Nähe des Dorfes Nowodowarowka einen Damm gesprengt hat, was zu einer Überflutung beider Ufer des Flusses Mokrye Jaly führte. Diese Situation beeinträchtigt jedoch nicht die Durchführung unserer Gegenoffensive“, sagte der Sprecher.