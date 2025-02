Russen starteten Shakhtys in der Ukraine: Dort drohen Drohnenangriffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 9. Februar haben die russischen Invasoren erneut Drohnen in der Ukraine eingesetzt. In einer Reihe von Regionen des Landes wurde die Androhung von Angriffen durch Kampfdrohnen angekündigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Das Militär teilte mit, dass ab 21:23 Uhr die Bedrohung durch Angriffsdrohnen in den Regionen Charkiw, Tscherkassy und Donezk bestand. Zuvor waren bereits Drohnen in anderen Regionen gesichtet worden, aber nach den aktualisierten Daten sieht die Bewegung der feindlichen Drohnen wie folgt aus:

„Shaheeds“ im Norden und im Zentrum der Region Sumy – in Richtung Südwesten; „Shaheeds

„ in der Region Poltawa in Richtung der Region Tscherkassy; „Shaheeds

„ in der Region Tschernihiw in Richtung Südwesten

; „Shaheeds“ in der Region Charkiw in Richtung Westen;

Drohnen in der Region Tschernihiw, die in Richtung Südwesten in die Region Kyjiw fliegen; Drohnen

in der Region Charkiw und im Süden in Richtung Westen.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 21:54 Uhr gilt der Luftalarm weiterhin in den Regionen Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipro, Charkiw, Saporischschja und Donezk.