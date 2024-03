Russen verlegen Reserven, um Nowomychailiwka einzunehmen - OSUV Tavriya

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Donezk verlegen die russischen Truppen Reserven, um Nowomychajliwka einzunehmen. In dieser Richtung gibt es jetzt mehr feindliche Angriffe als bei Awdijiwka. Darüber sagte am Montag, den 4. März, abends auf Radio Liberty der Sprecher der OSUV Tavria Dmitry Likhoviy, schreibt RBC-Ukraine.

Es wird berichtet, dass der Feind in der Gegend von Novomikhailovka erhebliche Reserven konzentriert, um das Dorf zu erobern

„Dort gibt es jeden Tag mehr Angriffe als in Richtung Avdeevsk. Zum Beispiel gab es gestern 20 Angriffe in Richtung Awdijiwka und 30 Angriffe auf Novomikhailovka und seine Umgebung. Aber die Verteidigung hält, der Feind unternimmt große Anstrengungen, hat aber vom Wort her überhaupt keinen Erfolg“, behauptet Likhoviy.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine das neue Ziel der Russen im Osten genannt haben. Die russische Armee verlegt einen Teil der Truppen aus der Richtung Kupjansk in das Gebiet der Siedlungen Terny und Jampolewka.