Acht Bewohner der Region erlitten im Laufe des Sonntags Verletzungen durch Minenexplosionen, Prellungen und Wunden.

Acht Menschen wurden am Sonntag, den 14. Juli, in der Region Cherson durch russischen Granatenbeschuss verletzt, berichtete die staatliche Regionalverwaltung von Cherson.

Insbesondere wurde berichtet, dass zwei Einwohner von Stanislav – ein 56-jähriger Mann und eine 49-jährige Frau – durch einen weiteren Treffer verletzt wurden. Beide Opfer haben Explosionsverletzungen und Prellungen sowie Wunden an den Beinen und am Rücken. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Abend hat die russische Armee das Feuer auf Dneprovskoye in der Gemeinde Bilozersk eröffnet. Ein Anwohner, der sich auf der Straße befand, geriet unter Beschuss. Er erlitt ein Explosionstrauma, eine Prellung und eine Halswunde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatten die Entführer von einer Drohne aus Sprengstoff auf ein ziviles Auto in Cherson abgeworfen. Infolge der Explosion wurde der Fahrer verletzt. Der 37-jährige Mann hat eine Minensprengungsverletzung, eine Prellung und eine Beinwunde. Er hat sich selbständig ins Krankenhaus begeben, um Hilfe zu holen.

In Novovorontsovka und der Gemeinde wurden drei Anwohner durch russische Drohnenangriffe verletzt.

Auch ein Einwohner von Belozerka, der von einem feindlichen Angriff getroffen wurde, wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein 55-jähriger Mann wurde durch eine Minenexplosion verletzt.