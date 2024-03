Russen warfen eine Luftbombe auf Mirnohrad ab: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Abend des 12. März einen Luftangriff auf die Stadt Mirnohrad in der Region Donezk geflogen. Infolge des feindlichen Angriffs wurden zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, auf Facebook mit.

„Durch den nächtlichen Beschuss von Mirnograd wurden zwei Menschen getötet und fünf verletzt. Außerdem gelang es den Rettungskräften, ein 13-jähriges Mädchen unter den Trümmern hervorzuholen – sie wurde nicht körperlich verletzt“, schrieb er.

Alle Verletzten werden medizinisch versorgt: eine Person befindet sich in einem ernsten Zustand, drei in einem mittelschweren Zustand.

Filashkin erklärte, dass die Russen am 12. März gegen 23:00 Uhr eine Grom-E1-Fliegerbombe auf die Stadt abgeworfen haben. Der Treffer traf ein fünfstöckiges Gebäude. Insgesamt wurden vier Häuser durch den Einschlag beschädigt. Die Suchaktion am Ort des Angriffs ist abgeschlossen.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Abend des 12. März Krywyj Rih mit Raketen angegriffen haben, wobei vier Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt wurden.

In der Nacht zum 13. März griff die russische Armee Sumy mit Drohnen an. „Shahed“ schlug in einen Wohnblock ein. Es gibt Tote und Verletzte.