Russische Angreifer griffen das Zentrum von Mykolajiw an: Es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben in der Nacht das Zentrum von Mykolajiw angegriffen, wodurch ein dreistöckiges Wohnhaus und Garagen in Flammen aufgingen. Derzeit ist die Zahl von neun Verletzten bekannt, darunter fünf Kinder. Es gibt Tote, ihre genaue Zahl ist unbekannt. Darüber am Donnerstag, dem 20. Juli, berichtet der Kopf des Mykolajiws regionale militärische Verwaltung Witalij Kim in Telegram, der Bürgermeister von Mykolajiw Alexander Sjenkewytsch in Telegram.

„An einer der Adressen ein riesiger Krater in der Nähe eines dreistöckigen Wohnblocks. Das Feuer ist sehr ernst. Auf der Seite arbeiten bereits Retter der staatlichen Rettungsdienste. In der Umgebung gibt es viele beschädigte Häuser. An einer anderen Adresse brennen mehrere Garagen. Die Rettungskräfte sind dabei, das Feuer zu löschen“, so Sjenkewytsch.

Ihm zufolge wurden mindestens fünf mehrstöckige Wohnhäuser beschädigt (Fenster, Türen, Balkone, Decken).

„Bisher sind sie von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Rettungs- und Suchaktion geht weiter. Vertreter der Stadtverwaltung arbeiten vor Ort, wir bieten den Menschen an, sie zu evakuieren“, fügte er hinzu.

Witalij Kim sagte, dass es infolge des Anschlags auf Mykolajiw Tote gibt. Er nannte jedoch nicht die genaue Zahl.

Am Vorabend führte die russische Armee einen starken Angriff mit verschiedenen Arten von Raketen und Angriffsdrohnen auf die südlichen Regionen der Ukraine durch.

Es gab einen Treffer in der Region Odessa und in Cherson. Infolge der Luftkämpfe und der herabfallenden Trümmerteile geriet die Freizeitinfrastruktur in der Küstenzone der Region Mykolajiw in Brand. Insgesamt wurden 13 Menschen verletzt.