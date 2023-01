Russische Energietechniker haben dem Militär geholfen, das Energiesystem der Ukraine anzugreifen - Kudrytskyi

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wladimir Kudrytskyi, der Chef des nationalen Energieunternehmens Ukrenergo, hat gesagt, dass die Angriffe auf das ukrainische Stromnetz vom russischen Militär zusammen mit Energiespezialisten geplant wurden.

Quelle: Kudrytskyi in einem Kommentar zur FT

Direkte Sprache: „Die Angriffe werden nicht nur vom russischen Militär, sondern auch von russischen Energiespezialisten geplant und durchgeführt.“

Details: Er sagte, dass russische Ingenieure das ukrainische Stromnetz „wie ihre Westentasche“ kennen, da es vor der Invasion im vergangenen Februar an das ukrainische Netz angeschlossen war.

Aber jetzt haben ukrainische Ingenieure ein besseres Verständnis der russischen Strategie und können Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Angriffe zu minimieren, fügte er hinzu.

Ukrainische Beamte sagen, dass Russland eine systematische Kampagne durchgeführt hat, die darauf abzielte, Transformatoren an wichtigen Knotenpunkten im Verteilungssystem des Stromnetzes zu zerstören, nicht die Kraftwerke selbst, schreibt die Zeitung.

Das Ziel war es, das Netz in isolierte Inseln aufzubrechen und den Stromfluss zwischen den Regionen zu verhindern, sagen Energieexperten. Ein Großteil der Stromerzeugungskapazitäten des Landes befindet sich im Westen und wird über Hochspannungsleitungen in das Zentrum und den Osten des Landes geliefert.

