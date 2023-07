Die Russische Föderation hat über Nacht zweimal eine Gemeinde in der Region Dnipropetrowsk beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Truppen der Russischen Föderation haben in der Nacht zweimal die Gemeinde Mirovska in der Region Dnipropetrowsk beschossen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergej Lyssak am 25. Juli mit.

Er stellte fest, dass der Feind ein halbes Dutzend Granaten aus schwerer Artillerie abfeuerte.

„Zwei Privathäuser und drei landwirtschaftliche Gebäude wurden beschädigt. Autos und Stromleitungen wurden beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt“, betonte der Leiter der Region.

Am Tag vor dem Einschlag der Angreifer im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw wurden vier Zivilisten, darunter ein Kind, verwundet.

Russische Föderation beschießt Konstantinowka mit Streumunition