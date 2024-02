Die Russische Föderation hat die Bezirke Pokrowskyj und Bachmutskyj angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben die Bezirke Pokrowskyj und Bachmutskyj in Donetschyna angegriffen, es gibt Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung. Dies wurde am Mittwoch, den 28. Februar, im Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine berichtet.

Es wird berichtet, dass die russische Armee am 28. Februar um etwa 06:30 Uhr einen Luftangriff auf das Dorf. Zhelannoye im Bezirk Pokrovsky. Infolge des Angriffs erlitt ein 62-jähriger Einwohner, der auf der Straße ging, eine Kopfverletzung und Knochenbrüche.

Die Stadt Kurakhovo wurde ebenfalls angegriffen. Infolge von Raketenangriffen wurde eine 22-jährige Verkäuferin, die sich in einem Handelspavillon aufhielt, verletzt und mit einer Kopfverletzung und einer Gehirnerschütterung in eine medizinische Einrichtung gebracht.

„Um 15:00 Uhr griff der Feind, wahrscheinlich mit einer FPV-Drohne, die Stadt Tschassiw Jar an, wo ein 40-jähriger Mann in der Nähe seines Autos mehrfach verletzt wurde. Bereits eine Stunde später schlug der Feind in der Stadt Siverskoje zu, wobei eine 69-jährige Bürgerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Zum Zeitpunkt des Angriffs befand sie sich nicht weit von ihrem eigenen Haus entfernt. Die Art der Bewaffnung ist bekannt“, heißt es in der Meldung.