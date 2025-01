Die Russische Föderation hat in dieser Woche 1.250 Luftbomben abgeworfen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche war die Ukraine Hunderten von russischen Angriffen mit verschiedenen Waffentypen ausgesetzt: etwa 1.250 Luftbomben, mehr als 750 Angriffsdrohnen, mehr als 20 Raketen verschiedener Typen.

Russische Truppen haben in dieser Woche die Stellungen der Verteidigungskräfte und bewohnte Gebiete der Ukraine mit etwa 1.250 Luftbomben und mehr als 750 Angriffsdrohnen angegriffen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 26. Januar.

„In der vergangenen Woche war die Ukraine Hunderten von russischen Angriffen mit verschiedenen Waffentypen ausgesetzt: etwa 1.250 Luftbomben, mehr als 750 Angriffsdrohnen, mehr als 20 Raketen verschiedener Typen“, sagte das Staatsoberhaupt.

Er betonte, dass nur Entschlossenheit solche Terroristen stoppen kann. Er versicherte, dass die ukrainische Seite ständig mit Partnern zusammenarbeitet, um unsere Verteidigungskapazitäten zu erhöhen und Russlands Fähigkeit, die Ukraine zu terrorisieren, zu verringern.

„Langstreckenfähigkeiten sind wichtig. Sanktionen sind wichtig. Die Senkung des Ölpreises ist wichtig. Die Hauptsache ist, dass wir alles gemeinsam tun und das Leben entschlossen verteidigen“, fügte Selenskyj hinzu.

Erinnern Sie sich, Ende Dezember appellierte Selenskyj an die Vereinigten Staaten und Europa und erinnerte sie an das Versprechen, als Ausgleich für die Unfähigkeit, die Ukraine in die NATO einzuladen, eine beträchtliche Anzahl von Flugabwehrsystemen zu liefern.