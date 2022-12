Die Russische Föderation hat mehr als 20 Raketen auf die Ukraine abgefeuert - Saluschnyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, hat erklärt, dass die Russen vorläufig mehr als 20 Marschflugkörper mit Hilfe von strategischen Tu-95MS-Bombern vom Kaspischen Meer und bodengestützten Raketensystemen abgefeuert haben.

„Die Kräfte und Mittel unserer Luftverteidigung haben 12 Marschflugkörper zerstört: sechs in der Region Kiew, fünf in der Region Schytomyr und einen in der Region Chmelnyzkyy. Im Vorfeld hat der Feind mehr als 20 luftgestützte Marschflugkörper mit Hilfe von strategischen Tu-95ms-Bombern vom Kaspischen Meer und bodengestützten Raketensystemen abgeschossen“, schrieb Saluschnyj im Telegramm.