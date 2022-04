Russische Föderation mobilisiert Ukrainer in eroberten Gebieten - Ombudsmann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zwangsmobilisierung von Ukrainern in den von der russischen Armee besetzten ukrainischen Städten hat begonnen. Dies erklärte die ukrainische parlamentarische Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa am 7. April.

So werden in der Nähe von Mariupol, das vorübergehend von russischen Truppen kontrolliert wird, Männer zwangsmobilisiert.

„Sie sollen als ‚Kanonenfutter‘ in Straßenkämpfen in der Stadt eingesetzt werden, um die feindliche Armee und die Terroristen der sogenannten ‚Donezker Volksrepublik‘ zu decken“, so der Ombudsmann.

Und in Wassiliwka in der Region Saporischschja haben die Besatzer vor einigen Tagen begonnen, Männer an Straßensperren festzuhalten.

„Eine Zählung der männlichen Bevölkerung hat begonnen. Vorladungen wurden ihnen noch nicht ausgehändigt. Es ist wahrscheinlich, dass diese Männer auch gezwungen werden, für Einheiten der rassistischen Armee zu kämpfen“, so Denissowa.

Sie betonte, dass die Zwangsmobilisierung in den von der Russischen Föderation beschlagnahmten Gebieten eine Verletzung von Artikel 51 der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten darstellt.

„Ich appelliere an die UN-Untersuchungskommission für Menschenrechtsverletzungen während der russischen Militärinvasion in der Ukraine und an die von den OSZE-Teilnehmerstaaten im Rahmen des Moskauer Mechanismus eingesetzte Expertenmission, diese Fakten von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen durch Russland in der Ukraine zu berücksichtigen“, sagte der Ombudsmann.