Russische Föderation schlägt in Ismajil zu: drei Tote, 11 Verletzte

Bei dem Anschlag wurden zwei 1934 und 1955 geborene Frauen und ein 73-jähriger Mann getötet. Elf Menschen wurden verwundet, darunter ein Kind.

Russische Truppen haben am Morgen des 27. September Ismajil in der Region Odessa angegriffen. Drei Menschen wurden getötet, 11 weitere, darunter ein Kind, verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen Angriffsdrohnen eingesetzt haben. Bei dem Angriff wurden zwei Frauen der Jahrgänge 1934 und 1955 und ein 73-jähriger Mann getötet.

11 Menschen wurden verwundet, darunter ein Kind.

Privat- und Wohngebäude, Hofanlagen, Gebäude und Autos wurden durch den Beschuss beschädigt. Mehrere Brände brachen aus, sie wurden bereits gelöscht.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Stadt Ismajil in der Region Odessa Explosionen zu hören waren. Es wurde auch berichtet, dass die russischen Truppen in der Nacht zum 27. September einen Raketenangriff auf den Dnjepr gestartet haben, eine Industrieanlage geriet unter Beschuss, es gibt Zerstörungen.