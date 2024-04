Die Russische Föderation hat Shaheds in zwei Richtungen gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben am späten Samstagabend, 6. April, mehrere Gruppen von Drohnen über der Ukraine gestartet. Es besteht eine Bedrohung für die östlichen und südlichen Regionen, berichtet die Luftwaffe.

So startete der Feind noch vor Mitternacht mehrere Gruppen von Drohnen in der Region Cherson, und nach Mitternacht wurde berichtet, dass neue Shaheds aus dem Norden hinzukamen.

„Drohnenangriffe im Norden von Charkiwshchyna, der Kurs ist Süden. Mehrere weitere Gruppen Drohne aus Cherson in Richtung Norden/Nordwesten“, sagte die Luftwaffe.

Sie forderte die Bewohner von Krywyj Rih auf, in Schutzräumen zu bleiben.

Inzwischen berichten Überwachungskanäle auch, dass eine Gruppe von Shaheds in Richtung Charkiw fliegt. Kurz darauf gab es Informationen über Explosionen in Charkiw.

Erinnern Sie sich, letzte Nacht wurde Charkiw mit S-300 Raketen beschossen. Sechs Menschen starben, 11 wurden verletzt. Beschädigt wurden neun Wohnhäuser, ein Verwaltungsgebäude, ein Kindergarten, ein Café, eine Tankstelle und Wohnheime. Am Nachmittag griffen die Angreifer erneut Charkiw an. Ein Zivilist wurde getötet, ein weiterer wurde verletzt. Es gab Schäden an der zivilen Infrastruktur und einen Autobrand.