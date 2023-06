Die Russische Föderation hat ein Viertel in Cherson beschossen, in dem Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt wurden: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben während einer Evakuierung das Feuer auf den Stadtteil Ostrov in Cherson eröffnet. Zwei Ordnungskräfte wurden verwundet. Aleksandr Prokudin, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, sagte.

„Die Menschen werden bei der Evakuierung unterstützt. Selbst in einer so schwierigen Zeit haben die Russen beschlossen, uns daran zu erinnern, wer sie wirklich sind – Terroristen. Während der Evakuierung beschossen die Angreifer das Viertel mit Artillerie – zwei Ordnungskräfte, die den Menschen beim Verlassen des gefährlichen Gebiets halfen, wurden verwundet“, sagte er.

Prokudin sagte, die Überschwemmungen in diesem Mikrobezirk seien so weit verbreitet, dass es an einigen Stellen nicht mehr möglich sei, das Gebiet mit dem Auto zu verlassen.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden über Nacht etwa 1.300 Menschen aus dem Gebiet evakuiert.

Um 19.30 Uhr waren 1.335 Häuser am rechten Ufer der Region Cherson überflutet, nachdem das Wasserkraftwerk Kachowka bombardiert worden war. Am linken Ufer wurden Korsunka und Dnipryane vollständig überflutet, während Peschanoye, Staraya Zburyevka, Kosakenlager, Kardashinka, Krynki, Golaya Prystan und Oleschky teilweise überflutet wurden.