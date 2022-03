Das russische Militär hat den Direktor des Chersoner Musik- und Schauspieltheaters entführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat den Direktor des regionalen Musik- und Schauspieltheaters von Cherson und den Regionalrat von Cherson, Olexander Kniga, entführt. Dies gab der Minister für Kultur und Informationspolitik Olexander Tkatschenko bekannt.

„Heute Morgen haben russische Terroristen in ihrer üblichen faschistischen Manier den Direktor des Chersoner Regionalen Musik- und Dramatheaters und Abgeordneten des Chersoner Regionalrates Alexander Kniga entführt und in unbekannte Richtung verschleppt. Die Gründerin eines der bekanntesten internationalen Theaterfestivals in der Ukraine, Melpomene Tavria“, heißt es in der Erklärung.

Tkatschenko rief die weltweite Kulturgemeinschaft auf, alles zu tun, um Olexander Kniga so schnell wie möglich freizulassen…