Das russische Militär tötete das Oberhaupt der Gemeinde Gostomel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär erschoss den Gemeindevorsteher von Gostomel, Jurij Prilipko. Dies teilte der Gemeinderat am 7. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Prilipko bei der Verteilung von Lebensmitteln und Medikamenten starb.

„Der Vorsitzende der Gemeinde Gostomel, Juri Iljitsch Prilipko, starb, während er Brot an die Hungrigen und Medikamente an die Kranken verteilte, die Verbrannten tröstete und die Verzweifelten tröstete. Dafür wurde er zusammen mit seinen Waffenbrüdern Ruslan Karpenko und Ivan Zorey von den Besatzern erschossen… Er starb für die Gemeinschaft, er starb für Gostomel, er starb als Held. Ewiges Andenken und unsere Dankbarkeit“, heißt es in der Erklärung.