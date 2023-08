Russische Rakete trifft mehrstöckiges Gebäude in Orechiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine russische Rakete hat ein mehrstöckiges Gebäude in Orechiwe in der Region Saporischschja getroffen. Darüber berichtete am 6. August der Leiter des staatlichen Notdienstes Sergej Kruk.

„So sieht das Wohnhaus aus, das die russische Rakete in Orechiw getroffen hat. Während der Arbeiten kam es zu wiederholtem Beschuss, so dass die Einsatzkräfte ihre Arbeit in der Höhe einstellten. Zum Glück ohne Verletzte und Opfer“, stellte er unter dem Foto mit den Folgen des Angriffs fest.

