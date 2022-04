Russische Soldaten randalieren in der Region Saporischschja - OVA-Sprecher

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 18. April begannen russische Soldaten im Bezirk Pohohovskyy in der Region Saporischschja zu randalieren: Sie weigern sich, an Kampfeinsätzen teilzunehmen, da sie die versprochene Vergütung nicht erhalten. Dies berichtete der Sprecher der regionalen Militärverwaltung, Iwan Arefjew, unter Berufung auf ukrainische Geheimdienstdaten.

„Russische Soldaten wollen nicht kämpfen, weil sie nicht das Geld bekommen, das ihnen versprochen wurde. Die ‚Kadyrowiten‘ töteten jedoch brutal drei Aufwiegler, die bereit waren, ihre Waffen abzugeben und nach Hause zu gehen“, sagte ein Vertreter der OVA Saporischschja.

Arefjew betonte auch, dass die Waffenlieferungen an die russische Armee in der Region nicht eingestellt wurden…