Russische Truppen beschießen Cherson: Es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben den Beschuss von bewohnten Gebieten in der Region Cherson nicht eingestellt. Am Samstag, den 23. September, wurde eine Person in Cherson getötet und eine weitere durch die nächsten Schläge des Aggressors verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin im Telegram.

„Verletzungen, die mit dem Leben unvereinbar sind, erhielt eine 65-jährige Frau. Sie wurde durch eine feindliche Granate im Hof ihres eigenen Hauses getötet. Auch ein 27-jähriger Mann wurde verwundet. Das Opfer wurde medizinisch versorgt, die weitere Behandlung wird ambulant erfolgen“, schrieb er.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, kam es infolge des Beschusses durch die Russische Föderation vom vorübergehend eroberten linken Ufer der Region Cherson zu Bränden. Auch die Häuser von Einheimischen wurden zerstört.

„Im Moment ist von einem Toten und einem Verwundeten die Rede. Der Beschuss geht weiter. Die Informationen werden geklärt werden“, bemerkte er.

Wir werden daran erinnern, dass am 22. September während des morgendlichen Beschusses von Cherson ein Zivilist getötet wurde.