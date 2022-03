Russische Truppen beschießen Luzk und Iwano-Frankiwsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Luzk und Iwano-Frankiwsk wurden am Morgen des 11. März von Luftangriffen getroffen. Videos von den Explosionen wurden von Anwohnern in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Wolhynien, Jurij Pohuljajko, sagte, dass ein Flugplatz in Luzk unter Beschuss geraten sei.

„Auf einem Flugplatz in der Nähe von Luzk waren Explosionen zu hören. Nach ersten Informationen gab es keine Verletzten. Zurzeit wird das Feuer gelöscht. Alle Umstände werden derzeit untersucht. Die zuständigen Dienste arbeiten vor Ort“, erklärte er.

Nach Angaben von Luzkteplo wurden zwei Kesselhäuser infolge des Beschusses außer Betrieb gesetzt.

Der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk, Ruslan Martsinkiw, bestätigte die Informationen über die Explosionen in der Stadt. Der Verkehr wurde in der Nähe des Flughafens vorübergehend eingeschränkt. Das Militär und der Staatliche Katastrophenschutz sind am Ort des Geschehens im Einsatz.