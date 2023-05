Russische Truppen griffen Isjum und Merefa in der Region Charkiw mit Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Nacht hat der Feind mit Hilfe von Schahad-Schlagdrohnen Angriffe auf Merefa und Isjum in der Region Charkiw durchgeführt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, am 26. Mai mit.

„In Merefa wurde ein ziviles Unternehmen beschädigt und es entstand ein Brand. In Isjum wurden das Gebäude einer Bildungseinrichtung und eine Garage mit landwirtschaftlichen Maschinen beschädigt, und es brach Feuer aus. Vorläufig wurde niemand durch die nächtlichen Angriffe von Shahedin verletzt“, erklärte er.

Darüber hinaus wurden in den letzten 24 Stunden die Siedlungen der Bezirke Charkiw, Kupjan und Tschuhujiw unter feindlichen Beschuss genommen.

In Wowtschansk wurden zwei Wohngebäude und Nebengebäude beschädigt. Im Dorf Malaja Wolcha wurden vier Wohnhäuser und Nebengebäude beschädigt, und es brach ein Feuer aus.

In Zyrkuny wurde ein privates Wohnhaus beschädigt, in Kupjansk ein Haus und eine Garage.

„Im Dorf Protopopovka, Gemeinde Balaklija im Bezirk Isjum, wurden zwei Männer mit einem unbekannten Sprengkörper in die Luft gesprengt. ein 39-jähriger Mann, der den verdächtigen Gegenstand im Beiwagen eines Motorrads transportierte, starb auf der Stelle. der 45-jährige Mann, der sich in der Nähe befand, wurde verletzt und in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.