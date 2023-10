Russische Truppen haben Awdijiwka am Morgen zweimal beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstag, den 19. Oktober, haben russische Truppen am Morgen zweimal massiv Awdijiwka in der Region Donezk beschossen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Awdijiwka, Vitali Barabasch, in der Sendung „Marathon“, schreibt Ukrinform.

„Es gab chaotische Ankünfte in der Gemeinde – im alten und zentralen Teil der Stadt. Am Morgen ging es los: bereits am Vormittag gab es zwei massive Beschüsse. Der erste – von 6:05 Uhr bis etwa 6:45 Uhr. Der zweite – ab genau 7 Uhr wurde der alte Teil der Stadt mit Artillerie und Grads massiv beschossen. Der Beschuss dauerte etwa 30 Minuten“, sagte Barabash.

Der Leiter der GVA fügte hinzu, dass es keine Informationen über Verletzte oder Tote gebe.

Er sagte auch, dass 1.601 Menschen in Awdijiwka leben, die Evakuierung aus der Stadt geht weiter und er hofft, dass sich so viele Menschen wie möglich am Vorabend der Winterperiode für eine Evakuierung entscheiden werden.

„Gestern haben wir vier Menschen evakuiert, vorgestern waren es neun“, sagte Barabash.

Der Leiter der GVA Awdijiwka betonte, dass die Stadt über Reserven an Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten verfügt, aber es gibt kein Licht, Wasser, Gas oder Wärme.