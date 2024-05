Russische Truppen haben Konotop angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Militärverwaltung der Region Sumy hat sich noch nicht zu den Folgen des Angriffs geäußert und die Bewohner der Region gebeten, die Luftalarmsignale nicht zu ignorieren.

Russische Truppen haben einen Raketenangriff auf die Produktionsinfrastruktur der Stadt Konotop in der Region Sumy durchgeführt. Darüber berichtete am Dienstag, den 21. Mai, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Sumy.

„Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz. Die Folgen des Angriffs der Russen sind bekannt. Passen Sie auf sich auf, ignorieren Sie nicht die Luftalarmsignale“, heißt es in der Meldung.

