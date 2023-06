Russische Truppen haben in der Region Donezk fünf Zivilisten verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko, gab Informationen über den Beschuss der Region am Morgen des Freitag, 2. Juni, bekannt.

„Mitten in der Nacht schlugen die Russen in Torezk zu – sie trafen eine Schule, in der sich ein unzerstörbarer Punkt befand. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Schule getroffen wurde – die Angreifer zielen absichtlich auf eine Einrichtung, die humanitäre Hilfe und Unterstützung für die Zivilbevölkerung leistet. Außerdem wurden in der Stadt 15 mehrstöckige Gebäude, fünf Privathäuser und sieben Verwaltungsgebäude beschädigt. Zwei Menschen wurden verwundet“, heißt es in dem Bericht.

In Richtung Wolnowacha wurden drei Häuser in Nowoukrainka beschädigt, Prechistowka und Bohojawlenka in der Gemeinde Wuhledar wurden beschossen.

In Richtung Donezk beschossen die Truppen der Russischen Föderation im Laufe des Tages sieben Mal die Gemeinde Kurakhove: vier mehrstöckige Gebäude, 13 Privathäuser und ein Verwaltungsgebäude wurden beschädigt. Der Beschuss von Krasnogorovka und Maximilianivka in der Gemeinde Marjinka wurde registriert.

In Richtung Horliwka geriet Chasow Jar unter Beschuss: 1 Person wurde verletzt, 4 mehrstöckige Gebäude und 9 Privathäuser wurden beschädigt. In der Gemeinde Kostyantynivka wurden 4 Privathäuser beschädigt.

In Richtung Lyssytschansk wurden in Sewersk 2 Menschen verletzt.