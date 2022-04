Die russischen Besatzer beschossen Wohngebiete in der Region Luhansk 51 Mal an einem Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Die russischen Besatzer haben in den letzten 24 Stunden 51 Mal Wohngebiete in der Region Luhansk beschossen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Sergej Gaidai, am Dienstag, den 5. April, in seinem Telegrammkanal mit.

„In den letzten 24 Stunden, am 4. April, hat die Polizei 51 feindliche Angriffe dokumentiert. Die Russen schlugen mit Mörsern, Rohrartillerie, Mehrfachraketenwerfern und aus der Luft zu“, schrieb der Gouverneur.

Sjewjerodonezk, Lyssytschansk, Rubischne, Kreminna, Popasna, Gornoje, Solote und Nowodruzhsk waren nach seinen Angaben dem feindlichen Beschuss ausgesetzt.

„Mehrere zivile Infrastrukturen und lebenswichtige Einrichtungen wurden durch den Beschuss ebenfalls beschädigt“, so Gaidai weiter.

Nach Angaben des Leiters der OVA Luhansk arbeiten Rettungskräfte und Polizeibeamte der Region verstärkt daran, feindliche Kriegsverbrechen zu dokumentieren, Plünderer aufzuspüren und in den Straßen zu patrouillieren.

„Sie helfen auch bei der Lieferung von humanitären Hilfsgütern an die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und an abgelegene Bunker sowie bei der Evakuierung von Menschen aus diesen Schutzräumen. Übrigens geriet gestern während einer Evakuierung aus Sjewjerodonezk und Lyssytschansk ein Evakuierungskonvoi in Nowodruschesk unter Beschuss – ein Bus wurde beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt“, so Haidai.

Zuvor hatte die Website Segodnya berichtet, dass die Bewohner erneut die Evakuierung von Rubizhne gestört haben.

Wir berichteten auch, dass Serhij Haidai die Bewohner der Region Luhansk aufforderte, diese nach Möglichkeit zu verlassen, da fast alle Siedlungen von den Bewohnern beschossen werden.