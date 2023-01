Russischer Agent in der Region Lemberg festgenommen - Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Spionageabwehrdienst des Sicherheitsdienstes hat bei einer Sonderoperation in der Westukraine einen russischen Agenten festgenommen, der Informationen für die Invasoren sammelte. Dies meldete der Pressedienst des ukrainischen Sicherheitsdienstes am 2. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass der im Donbass ansässige Geheimdienst seit Beginn des Krieges nachrichtendienstliche Daten über die Standorte und Bewegungen der Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Lymansk gesammelt hat. Später zog der Mann in die Region Lemberg, wo er seine Aufklärungs- und subversiven Aktivitäten fortsetzte.

„Unter dem Deckmantel eines Binnenflüchtlings ließ er sich in der Nähe einer der Energieanlagen nieder und sammelte weiterhin Informationen für den gegnerischen Geheimdienst. Beamte des Sicherheitsdienstes entlarvten die Versuche des feindlichen Handlangers, über einen „Verbindungsmann“ in den Reihen der Terrorgruppe „Volksrepublik Donezk“ verdeckt Informationen zu sammeln und zu übermitteln“, so der Sonderdienst.

Bei den operativen Maßnahmen wurde bei dem Eindringling ein Mobiltelefon mit Korrespondenz gefunden. Auf der Grundlage der gesammelten Beweise informierten die Ermittler des ukrainischen Sicherheitsdienstes ihn über den Verdacht.

Das Gericht ordnete an, dass der Verhaftete ohne Kaution in Haft gehalten wird.